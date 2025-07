Inter Pavard gioca a padel da infortunato | scoppia la polemica

Le polemiche infuriano ancora una volta intorno all’Inter, questa volta per Benjamin Pavard. Il difensore francese, rientrato in Italia dal Mondiale per Club, è stato sorpreso a giocare a padel nonostante un infortunio, scatenando un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Un episodio che mette alla prova i valori e la trasparenza del club nerazzurro, mentre le domande sulla gestione delle risorse umane si fanno sempre più insistenti.

Non accennano a placarsi le polemiche in salsa nerazzurra. Dopo il rovente caso Calhanoglu, oggi un altro fatto ha acceso i riflettori su casa Inter. Come si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, i fatti riguardano Benjamin Pavard. Il francese, infatti, era rientrato in Italia dal Mondiale per Club per

