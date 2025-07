Juventus Weah al Marsiglia | due pedine di scambio per Tudor

La Juventus è al centro di una fase di rinnovamento, con entrambe le sponde del mercato in fermento. L'attenzione è puntata su Weah, brillante esterno desiderato dall'Olympique Marsiglia, pronto a inserire due pedine di valore per convincere i bianconeri. In queste ore frenetiche, i dirigenti lavorano senza sosta per definire gli acquisti e le cessioni, consolidando il futuro della squadra e rispondendo alle numerose sfide di questa intricate sessione di mercato. In tal senso, gli innesti sono tanti in...

La Juventus sta lavorando sia in entrata che in uscita ed in tal senso attenzione al profilo di Weah. L'Olympique Marsiglia è pronto a fiondarsi sull'esterno bianconero e può inserire in questo affare due pedine a dir poco gradite ad Igor Tudor. In casa bianconera sono ore a dir poco frenetiche, dal momento che sono tante le questioni che vanno risolte e che meritano risposta da questo punto di vista. In tal senso, gli innesti sono tanti in cantiere, ma ovviamente ci saranno delle uscite che serviranno per finanziare gli acquisti. Da questo punto di vista, ci sono dei profili che sono sacrificabili da questo punto di vista, dal momento che non sono più centrali nel progetto della Juve.

