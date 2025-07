Pierpaolo Pretelli saluta l’Honduras | le sue parole ed il commento di Fariba

Pierpaolo Pretelli torna in Italia dopo un’avventura indimenticabile in Honduras, dove ha affrontato sfide e scoperte nel cuore della natura selvaggia. Le sue parole riflettono gratitudine e nuove energie, mentre Fariba, sua suocera, e il commento di altri familiari esprimono affetto e supporto. Un ritorno carico di emozioni, pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua vita insieme ai suoi cari.

Pierpaolo Pretelli è tornato in Italia dopo settimane trascorse in Honduras, dove dal inviato ha partecipato al reality show. L'ex volto di Striscia la Notizia e Grande Fratello VIP, reduce da un'esperienza intensa nella natura selvaggia sta per tornare dalla sua famiglia. Le parole dell'inviato. L'edizione condotta da Veronica Gentili é stata vinta da Cristina. Pierpaolo con un video condiviso sui social ha esordito: "É finita é stato un viaggio incredibile, più di due mesi che sono qui ma sono veramente grato all'universo ore questa grande opportunità, una crescita umana, professionale é stato tutti meraviglioso, grazie a tutti".