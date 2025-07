Autovelox ora è ufficiale | massima attenzione per gli automobilisti

Attenzione automobilisti! Con l'entrata in vigore del Decreto Autovelox, le regole sulla rilevazione della velocità sono cambiate radicalmente. È fondamentale conoscere le nuove disposizioni per evitare sanzioni e garantire una guida responsabile. In questo articolo, vi aggiorneremo su tutte le novità, tra cui l’installazione e il funzionamento dei dispositivi, affinché siate sempre informati e pronti a rispettare le norme. Restate con noi, perché la sicurezza stradale comincia dalla conoscenza.

Attenzione massima a queste disposizioni sugli Autovelox in vigore nei prossimi giorni. Siete tutti avvisati se passate da queste parti E’ passato quasi un mese dall’entrata in vigore del Decreto Autovelox che disciplina molteplici aspetti relativi a installazione e funzionamento dei dispositivi di rilevazione della velocità. Rispetto al recente passato sono cambiate, ad esempio, le. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Autovelox, ora è ufficiale: massima attenzione per gli automobilisti

Decreto su autovelox pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri in edicola il decreto sugli autovelox che fissa le "modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al ... ansa.it scrive

Decreto Autovelox pubblicato in Gazzetta ufficiale, cosa cambia: le nuove regole e tutte le novità - Fanpage.it - Il decreto Autovelox voluto da Matteo Salvini verrà pubblicato oggi, martedì 28 maggio 2024, in Gazzetta Ufficiale. Come scrive fanpage.it