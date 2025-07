I no e low alcol non sono una moda passeggera La Sicilia è pronta al cambiamento Il vino contemporaneo secondo Alessio Planeta

I no e low alcol non sono più solo una tendenza passeggera, ma rappresentano il futuro del vino in Sicilia. La Sicilia 232 si prepara a un nuovo capitolo, con Alessio Planeta che propone un vino contemporaneo, accessibile e di valore, sfidando le convenzioni e invitando a ripensare i modelli tradizionali. Un’opportunità per valorizzare l’autenticità e innovare nel rispetto della terra e delle persone, perché il cambiamento è la vera rivoluzione.

L'enologo che ha lanciato il Manifesto di Noto si sofferma sul linguaggio: comprensibile e trasversale. "Il rischio sovrapproduzione? Un'opportunità per ripensare i modelli attuali e riportare al centro il valore". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

In questa notizia si parla di: alcol - sono - moda - passeggera

Adolescenti, diminuisce il consumo di alcol e fumo di sigaretta, ma sono in aumento le e-cig - Recenti studi dell'Esnap evidenziano un calo nel consumo di alcol e sigarette tra gli adolescenti europei, mentre aumentano le adozioni di e-cigarette.

Moda dealcolato: la Germania brinda, l’Italia si blocca; Vino senza alcol: è davvero vino?; Il vino no alcol non va demonizzato: conviene a tutti che non sia una moda passeggera. Piero Antinori apre alla tipologia.

Feste senza alcol: la nuova moda sono i vini dealcolati - MSN - Il vino analcolico non è solo una moda passeggera, ma una risposta concreta a nuove esigenze di mercato. Secondo msn.com

Drink analcolici. Tendenza, moda o consumo stabile? - RomaToday - Il trend del no alcol (o del basso contenuto di alcol) è una moda passeggera o un cambiamento nei costumi che ci porterà molto lontano? Si legge su romatoday.it