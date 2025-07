Calciomercato Fiorentina chi sostituirà Moise Kean? Spunta l’interesse nei confronti di quel giocatore

Il calciomercato della Fiorentina è in pieno fermento, con il mercato che si infiamma e i tifosi che sognano rinforzi di qualità. Mentre Moise Kean continua a essere al centro delle voci di mercato e l'Inter mostra interesse, i viola tengono sotto stretta osservazione Roberto Piccoli del Cagliari, pronta a cogliere eventuali sviluppi. La strategia del club toscano potrebbe cambiare in base alle evoluzioni di questa intricata vicenda di mercato.

Calciomercato Fiorentina: occhi su Roberto Piccoli, si attende l'evoluzione del caso Kean. La situazione Il calciomercato Fiorentina è entrato nel vivo e, tra i nomi monitorati per rinforzare il reparto offensivo, spicca quello di Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club viola resta molto attento alla situazione del

