Mi hanno stuprata in spiaggia Un' altra denuncia di violenza a Marina di Grosseto

Una violenza sconvolgente scuote Marina di Grosseto, dove una giovane di 18 anni ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro sulla spiaggia. L’intervento di una donna che ha assistito alla scena e ha chiamato le forze dell’ordine ha portato all’arresto dei responsabili. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto nelle nostre comunità , chiedendo attenzione e azione concreta per prevenire simili tragedie.

Una ragazza di 18 anni ha raccontato di essere stata abusata dopo una notte trascorsa assieme a un gruppo di ragazzi. Una donna avrebbe visto la scena e ha allertato la polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mi hanno stuprata in spiaggia". Un'altra denuncia di violenza a Marina di Grosseto

