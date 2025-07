Thiago Silva ha caricato il Fluminense prima dell’Inter parlando della morte di suo suocero

Thiago Silva, capitano e leader indiscusso del Fluminense, ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario spirito di squadra e determinazione. Prima della decisiva sfida contro l’Inter, ha condiviso un toccante discorso motivazionale ispirato alla memoria del suo amato suocero scomparso, alimentando il cuore dei suoi compagni di squadra. Un gesto che ha unito e rafforzato il gruppo, portandolo alla vittoria. La forza del calcio non è solo tecnica, ma anche emozione.

Thiago Silva e l'aneddoto sulla scomparsa del suocero. "Thiago Silva sa come motivare i suoi compagni di squadra. Prima della vittoria per 2-0 contro l'Inter negli ottavi di finale del Mondiale per Club di lunedì, ha tenuto un discorso toccante nello spogliatoio. L'ex difensore centrale del PSG ha ricordato un episodio personale del suo periodo con il club della capitale". "«Nel 2014, stavo giocando il Mondiale in Brasile e, in un giorno di riposo, sono tornato a casa.

