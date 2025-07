Migranti Consulta | disciplina sui Cpr non rispetta libertà personale

La recente pronuncia della Consulta mette sotto i riflettori il trattamento riservato ai migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), evidenziando come la disciplina vigente limiti la libertà personale e contrasti con i principi costituzionali. La sentenza, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del giudice di pace di Roma, sottolinea l’importanza di garantire diritti fondamentali e di rispettare la riserva di legge in materia. Un passo decisivo verso un sistema più giusto e rispettoso dei diritti umani.

Il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri implica un “assoggettamento fisico all’altrui potere”, incidente sulla libertà personale del migrante Lo ha stabilito la Consulta in una sentenza in cui, dichiarando inammissibile il ricorso del giudice di pace di Roma, sottolinea che la disciplina vigente sul trattenimento nei Cpr non rispetta la riserva di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, Consulta: disciplina sui Cpr non rispetta libertà personale

In questa notizia si parla di: consulta - disciplina - rispetta - libertà

Consulta, disciplina sui Cpr non rispetta libertà personale - La recente sentenza della Consulta mette in luce un aspetto cruciale dei diritti fondamentali: il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) viola la libertà personale dei migranti, considerando questa misura come un "assoggettamento fisico all'altrui potere".

Sigfrido Ranucci è finito ancora una volta nel mirino di Telemeloni e dei vertici Rai. Il conduttore di “Report” ha denunciato di aver ricevuto un procedimento disciplinare da parte dell’ad Giampaolo Rossi. Il primo in 27 anni di servizio pubblico. Le ragioni sono Vai su Facebook

Consulta: 'La disciplina sui Cpr non rispetta la libertà personale'; Cpr, Consulta: Disciplina vigente non rispetta libertà personali - LaPresse; Consulta, disciplina sui Cpr non rispetta libertà personale.