Morgan continua ad attaccare Angelica Schiatti l’ultimo video pubblicato e poi rimosso | La persecutrice sei tu

Il tumulto intorno a Morgan non si placa: l'ultimo video pubblicato e poi rimosso ha riacceso le polemiche, con accuse pesanti contro Angelica Schiatti. La vicenda, che vede il celebre artista imputato per stalking e diffamazione, mette ancora una volta sotto i riflettori una battaglia personale che sta scuotendo pubblico e cronaca. Ma cosa c’è dietro questa escalation? Scopriamolo insieme.

Marco Castoldi, in arte Morgan, è di nuovo al centro di una bufera giudiziaria e mediatica. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio, l’artista, secondo quanto ricostruito da Fanpage, ha pubblicato due video su Instagram, poi rapidamente rimossi, in cui si scaglia contro l’ex compagna e cantautrice Angelica Schiatti, oggi parte civile in un processo che lo vede imputato per stalking e diffamazione aggravata. « Non mi interessi, sei una psicopatica! Ficcatelo in testa », urla Castoldi guardando in camera. Per poi aggiunge: « Questa qui vuole diventare famosa tirandomi in mezzo ». I video rimossi. Una scena giĂ vista, perchĂ© l’artista piĂą volte si è lasciato andare a dichiarazioni forti sia contro la ex che contro il suo nuovo compagno, il cantante Calcutta. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: morgan - angelica - schiatti - pubblicato

Caso Morgan, stop alla giustizia riparativa: prosegue il processo per stalking alla ex Angelica Schiatti - Il caso Morgan, un brillante esempio di come la giustizia riparativa possa essere messa alla prova, si complica ulteriormente.

“Che vuoi dalla mia vita? Non mi interessi, sei una psicopatica! Ficcatelo in testa. Questa qui vuole diventare famosa tirandomi in mezzo”. Morgan, è accusato di stalking e diffamazione aggravata ai danni dell’ex fidanzata e cantautrice Angelica Schiatti. Quest Vai su Facebook

Morgan a processo per stalking, insulti social (poi rimossi) ad Angelica Schiatti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/03/news/morgan_angelica_schiatti_stalking_processo_giustizia_riparativa-424708509/?ref=twhl… Vai su X

Morgan continua ad attaccare Angelica Schiatti, l'ultimo video pubblicato (e poi rimosso): «La persecutrice sei tu; Morgan, sfogo su Instagram con insulti e minacce alla ex Angelica Schiatti. Cosa ha detto; A processo per stalking, Morgan attacca ancora in video Angelica Schiatti: Non mi interessi, sei una psicopatica”.

Morgan continua ad attaccare Angelica Schiatti, l’ultimo video pubblicato (e poi rimosso): «La persecutrice sei tu» - Morgan è attualmente a processo con le accuse di stalking e diffamazione aggravata L'articolo Morgan contin ... Scrive msn.com

Morgan a processo per stalking nei confronti di Angelica Schiatti - L’ufficio stampa della Cantante ed ex di Morgan ha condiviso la seguente nota: “A seguito delle ... Segnala askanews.it