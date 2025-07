Volley i convocati dell’Italia per il collegiale verso la Nations League

La nazionale italiana di volley si prepara con grande entusiasmo per il collegiale a Cavalese, dove i nostri campioni lavoreranno duramente in vista delle prossime sfide della Nations League. Con sei vittorie su otto partite e un posizionamento al terzo posto, l’Italia punta a consolidare la sua leadership e a qualificarsi per la Final Eight. Gli allenamenti intensi a Trento saranno cruciali per affinare strategie e spirito di squadra, poiché ...

L’Italia ha conquistato sei vittorie nelle prime otto partite disputate nella Nations Leagu e di volley maschile, issandosi al terzo posto in classifica generale e buttandosi nel pieno della lotta per la qualificazione alla Final Eight. I Campioni del Mondo hanno osservato alcuni giorni di riposo e anche settimana prossima non scenderanno in campo per degli incontri ufficiali, dunque si alleneranno a Cavalese (in provincia di Trento), dove andrĂ in scena un collegiale di preparazione. Il CT FefĂ© De Giorgi ha indetto questa sessione, prevista dal 5 all’11 luglio, per prepararsi al meglio in vista dell’ultima settimana della fase preliminare di Nations League: i quattro incontri conclusivi si disputeranno a Lubiana (Slovenia) dal 16 l 20 luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, i convocati dell’Italia per il collegiale verso la Nations League

