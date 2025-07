Video shock di due ostaggi israeliani | Siamo morti che camminano Famiglie in pressing

Le famiglie degli ostaggi, angosciate e impotenti, vivono in un eterno limbo di speranza e paura. I video shock diffusi da Hamas non sono solo un messaggio di guerra, ma una strategia psicologica che mira a indebolire il morale israeliano. L’angoscia cresce con ogni immagine, mentre il mondo osserva con preoccupazione crescente. In questa situazione devastante, la ricerca di una via per la liberazione diventa un imperativo urgente e umanamente essenziale.

«Siamo morti che camminano». I drammatici video degli ostaggi, diffusi a piĂą riprese dall’inizio della guerra, rappresentano l’ arma psicologica per antonomasia che Hamas sfrutta per tentare di allentare la pressione militare di Israele. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Maxim Herkin e Bar Kuperstein, due giovani rapiti dalla fazione armata durante il massacro del 7 ottobre. Le famiglie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Video shock di due ostaggi israeliani: "Siamo morti che camminano". Famiglie in pressing

In questa notizia si parla di: ostaggi - siamo - morti - camminano

Siamo ostaggi di un’estate tropicale. “Ma le riserve idriche le abbiamo” - L’Italia si sta vivendo un’estate da record, con temperature che superano i 35°C sulla Toscana e un’aria tropicale che ci tiene in ostaggio.

"Borrelli questo non è il dolore, non è la fede è la violenza la stessa con la quale siete cresciuti con la quale vi ammazzate. Non avete rispetto di nulla e nessuno. Il Questore ha emesso un ordinanza di divieto dei funerale. Ci siamo stufati di assistere allo show Vai su Facebook

Gaza, i media israeliani pubblicano un video degli ostaggi: Siamo uomini morti che camminano; Israele, le famiglie divulgano i video degli ostaggi. Uno di loro denuncia: Siamo morti che camminano; Famiglie pubblicano clip rapiti, 'siamo morti che camminano'.

Israele, le famiglie divulgano i video degli ostaggi. Uno di loro denuncia: “Siamo morti che camminano” - Le famiglie di due ostaggi ancora prigionieri di Hamas a Gaza divulgano un flimato in cui uno di loro denuncia: "Siamo morti che camminano" ... Segnala dire.it

Famiglie pubblicano video Hamas rapiti,siamo morti che camminano - Nel filmato, i due sono seduti con la schiena contro il muro. ansa.it scrive