A Cinecittà World arriva Stelle di Fuoco il più grande spettacolo di fuochi d’artificio della Capitale

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel cuore di Cinecittà World, dove il cielo di Roma si trasformerà in un palcoscenico di luci e emozioni. Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio, “Stelle di Fuoco” porterà il più grande spettacolo pirotecnico della capitale, un incanto da non perdere. Ogni sera alle 22.30, un’epica fusione di fuochi d’artificio e musica ti lascerà senza fiato...

3 luglio 2025- Gli spettacoli pirotecnici più attesi dell’estate tornano a illuminare i cieli di Cinecittà World: per due weekend consecutivi, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio, il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con Stelle di Fuoco, un emozionante viaggio dove fuochi d’artificio e musica si fondono in un’esperienza unica. Ogni sera alle 22.30 andrà in scena il più grande show piro-musicale della Capitale: un trionfo di luci, colori e colonne sonore del cinema che trasformeranno il cielo sopra Cinecittà World in uno spettacolo straordinario con coreografie luminose, effetti speciali inediti e una potenza visiva da record. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it