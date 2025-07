Zelensky ' contiamo sugli Usa Europa non ha stessi mezzi'

Durante una visita ad Aarhus, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza del sostegno degli Stati Uniti, evidenziando come l'Europa non disponga degli stessi mezzi, come i missili Patriot. Con uno sguardo rivolto al futuro, Zelensky ha annunciato un imminente colloquio con Donald Trump e ha ribadito l'impegno nella produzione locale in Ucraina, rafforzando la sua determinazione a difendere il paese con ogni mezzo disponibile.

"Contiamo sul continuo sostegno degli Usa, perché ha certi mezzi che l' Europa non ha, come i missili Patriot ". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso della visita ad Aarhus. "Presto, in questi giorni, avrò un colloquio con Donald Trump a proposito", ha aggiunto precisando di contare anche sulla " produzione locale in Ucraina ".

Zelensky: "l'Europa si dia una mossa se vuole contare" - L'Europa deve fare di più, iniziare ad occuparsi di se stessa, perché sia ascoltata nel mondo. Si legge su ansa.it