Carboni Inter dubbi sul futuro | cosa filtra tra permanenza e un nuovo prestito

Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. Resta avvolto dall’incertezza il futuro di Valentin Carboni, talento argentino dell’ Inter che ha recentemente brillato con un gol contro l’Urawa nel Mondiale per Club. Come riportato da Tuttosport, il classe 2005 è reduce da un lungo stop causato da un infortunio patito in nazionale, che lo ha praticamente tenuto fermo per un anno, compromettendo la sua esperienza al Marsiglia. Ora però il giovane trequartista sembra pronto a rilanciarsi e l’Inter deve decidere quale sarà la strada migliore per garantirgli continuità e crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com