PANINI MAGAZINES presenta Spookyzone – Storie da brivido | la raccolta completa della serie dedicata ai detective del brivido di Paperopoli

Se siete appassionati di mistero, suspense e avventure da brivido, non potete perdervi Spookyzone – Storie da brivido, la raccolta completa della serie dedicata ai detective del brivido di Paperopoli: Qui, Quo e Qua! Con 200 pagine di fumetti coinvolgenti, questa lettura estiva promette emozioni e risate da paura, perfetta da portare sotto l’ombrellone. Preparatevi a scoprire i segreti più spaventosi e divertenti in un viaggio tra mostri, misteri e…

Panini Magazines (Panini Comics) presenta Spookyzone – Storie da brivido, la raccolta completa della prima stagione di Spookyzone, dedicata ai detective del brivido di Paperopoli: Qui, Quo e Qua! Il libro – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 3 luglio, al prezzo di 4,90€ – contiene ben 200 pagine di fumetti, per risate da paura: la lettura estiva ideale da portare sotto l’ombrellone! Mostri inquietanti, presenze misteriose, luoghi stregati. Tutto questo e molto altro attende Qui, Quo e Qua, chiamati a risolvere strani casi in giro per il mondo! I tre fratelli sono stati selezionati come studenti ambasciatori per visitare le scuole di paesi stranieri, impararne usi e costumi, e conoscere altri ragazzi come loro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - PANINI MAGAZINES presenta “Spookyzone – Storie da brivido”: la raccolta completa della serie dedicata ai detective del brivido di Paperopoli

