Movida a Cantù controlli in massa dei carabinieri nella zona calda della città

Con l’arrivo dell’estate, Cantù si anima con la sua amata movida, ma la sicurezza resta prioritaria. I carabinieri della città hanno intensificato i controlli nella zona calda di piazza Garibaldi, un punto nevralgico per i giovani, al fine di garantire divertimento responsabile e prevenire incidenti. La serata di ieri ha visto un’operazione coordinata che mira a tutelare cittadini e visitatori, dimostrando che la sicurezza è un obiettivo condiviso e fondamentale per la comunità.

Cantù, 3 luglio 2025 – Movida canturina e controlli in massa dei carabinier i. Con la stagione estiva, sono ripresi i controlli del carabinieri di Cantù in piazza Garibaldi, in passato costante teatro di aggressioni, risse, tentati omicidi e ferimenti. Il mercoledì è da sempre la sera in cui maggiormente si concentrano i giovani nella piazza principale della città canturina: così ieri sera i carabinieri di Cantù, hanno coordinato una operazione durante la quale sono state identificate 65 persone. Il bilancio. Due maggiorenni e due minorenni sono stati denunciati per violazione del Dacur, il provvedimento del Questore che gli vietava la frequentazione della zona in cui sono stati trovati, in quanto già in passato protagonisti di episodi violenti e di aggressioni, tali da rendere necessaria una misura di allontanamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it