Dazi von der Leyen | Puntiamo a un accordo di principio con gli Usa entro il 9 luglio

La sfida degli scambi tra Europa e USA si gioca sulla strada di un accordo di principio entro il 9 luglio, una tappa cruciale per ridisegnare le relazioni commerciali. Con un volume così elevato di scambi in soli 90 giorni, i dettagli richiederanno tempo e negoziati intensi. La presidente della Commissione von der Leyen sottolinea l'importanza di un passo alla volta, puntando a un'intesa che favorisca entrambe le sponde dell'Atlantico e apri nuove opportunità di crescita e collaborazione.

"Con un tale volume di scambi in 90 giorni un accordo nei dettagli è impossibile", ha aggiunto la presidente della Commissione europea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, von der Leyen: "Puntiamo a un accordo di principio con gli Usa entro il 9 luglio"

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

