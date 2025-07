Chicago sparatoria di massa fuori dall’Artis Lounge | 4 morti e 14 feriti alla festa della rapper Mello Buckzz

Una serata di musica e festa si è trasformata in tragedia a Chicago, quando una sparatoria ha causato quattro morti e 14 feriti durante un evento della rapper Mello Buckzz a River North. La comunità è sconvolta da questo dramma che ha scosso il cuore della città, lasciando dietro di sé un’ondata di dolore e incertezza. La ricerca dei responsabili continua, mentre le vittime lottano per la vita.

Il dramma nella notte di River North. È scoppiato l'inferno nella tarda serata di mercoledì a Chicago, dove una sparatoria ha trasformato una festa in una carneficina. Intorno alle 23:00, nei pressi dell' Artis Lounge, nel cuore del quartiere River North, un'auto si è accostata a un gruppo di persone riunite sul marciapiede dopo l'evento per il lancio dell'album della rapper Mello Buckzz. Dall'interno del veicolo sono partiti diversi colpi d'arma da fuoco, esplosi contro la folla in un attacco improvviso e violentissimo. Poi, l'auto è fuggita a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce.

