Io ineleggibile loro fanno politica senza candidarsi | Bobbio attacca la legge Cartabia

In un panorama politico sempre più complesso, la recente critica di Bobbio alla legge Cartabia solleva interrogativi sulla neutralità della magistratura e l’equilibrio tra potere giudiziario e politico. Con parole incisive, il filosofo denuncia come alcuni operatori del diritto esercitino un’influenza politica senza ricoprire ruoli elettivi, mettendo in discussione i confini tra istituzioni. Un dibattito che invita a riflettere sul vero equilibrio dei poteri nel nostro Paese.

"Una magistratura ambigua perché si definisce neutrale ma poi esercita un potere politico forte" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Io ineleggibile, loro fanno politica senza candidarsi”: Bobbio attacca la legge Cartabia

