Dietro lo stop di Trump all’Ucraina il timore degli Usa per il Pacifico

Il recente veto di Donald Trump a un ingente pacchetto di armi destinato all’Ucraina ha sollevato non solo preoccupazioni politiche, ma anche timori più ampi riguardo alla strategia degli Stati Uniti nel Pacifico. Con questa decisione, si evidenzia una crescente consapevolezza: il focus americano sul contenimento delle ambizioni globali si sta spostando, lasciando intravedere un nuovo scenario geopolitico in evoluzione. Ma quali saranno le ripercussioni di questa svolta?

Lo stop di Donald Trump a un ampio pacchetto di armi per l' Ucraina destinato a essere consegnato nel 2026 e comprendente diversi asset strategici per la difesa antiaerea, gli attacchi dei caccia F-16 e il potenziamento dell'artiglieria ha colpito duramente Kiev sul piano politico e si inserisce nella presa di consapevolezza da parte Usa di una scottante realtà: se la priorità americana sul fronte securitario è il contenimento dell' ambizione cinese, da implementare blindando le risorse necessarie al fronte del Pacifico, gli scenari conflittuali degli ultimi anni stanno ponendo in essere una grave problematica, segnalando come Washington abbia difficoltà a puntellare, al contempo, i suoi alleati e a garantire la continuità delle sue scorte.

