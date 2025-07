Chi è Johnny Calà il figlio di Jerry Calà

Johnny Calà, figlio del celebre Jerry Calà, si sta rapidamente affermando nel mondo del cinema con la sua passione e determinazione. A soli 22 anni, laureato presso la prestigiosa Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti, ha scelto di seguire le orme del padre e di coltivare il suo sogno di diventare protagonista sul grande schermo. La sua storia è un esempio di talento e dedizione pronti a brillare sotto i riflettori.

Johnny Calà è il figlio di Jerry Calà, uno dei volti più noti del cinema italiano. 22 anni e un futuro nel mondo del cinema, è legatissimo al suo famoso papà e alla madre Bettina Castoldi. Chi è Johnny Calà. Johnny è cresciuto lontano dai riflettori, ma ha sempre sognato di occuparsi di cinema. A 22 anni infatti si è laureato presso la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti. Si tratta di una scuola storica che si occupa, appunto, di formare le figure professionali che lavorano nel mondo del cinema come montatori, registi, sceneggiatori e produttori. Capelli biondi e mossi, lo stesso sorriso di papà Jerry Calà, il giovane Johnny è apparso sul profilo Instagram dell'attore che ha voluto celebrare questo grande traguardo.

Johnny, chi è l’unico figlio di Jerry Calà e Bettina Castioni e cosa fa nella vita - Johnny, nato nel 2003, è l’unico figlio di Jerry Calà e Bettina Castioni, coppia unita dal 2002. Cresciuto in un ambiente familiare affettuoso, ha scelto di mantenere un basso profilo, dedicandosi a interessi personali e hobbies.

Grande festa oggi in casa Calà Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema. Johnny, ha festeggiato l'importante traguardo, sui social tutti gli scatti di famiglia. Congratulazioni! Vai su Facebook

