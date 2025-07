Rivoluzione Inter così Marotta investe i soldi di Thuram

La rivoluzione interista scuote il calciomercato: Marotta investe i soldi di Thuram in una mossa audace che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Tra trattative, cessioni e nuovi acquisti, l’Inter si prepara a una svolta decisiva. I tifosi sono in trepidante attesa di scoprire come si svilupperà questa strategia. Non è ancora tornato il sereno in casa nerazzurra, ma l’orizzonte promette cambiamenti sorprendenti. La domanda ora è: sarà questa la svolta che tutti aspettavano?

Le ultimissime sul calciomercato dei nerazzurri. Chivu potrebbe perdere l’attaccante francese e il turco, rivoluzionando la squadra Non è ancora tornato il sereno in casa Inter. Beppe Marotta deve fare i conti con diversi casi: da quello di Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram passando a quello di Pavard.  (LaPresse) – Calciomercato.it Tra i tifosi nerazzurri, così, si teme adesso la possibile partenza anche dell’attaccante francese, oltre a quella del turco. Se davvero dovesse concretizzarsi la cessione di Thuram, il calciomercato dell’Inter potrebbe essere letteralmente sconvolto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rivoluzione Inter, così Marotta investe i soldi di Thuram

