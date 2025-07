Glovo fa marcia indietro sul Bonus Caldo | ritirato il contributo per i rider esposti a temperature estreme

In un colpo di scena che lascia senza parole, Glovo ha deciso di fare marcia indietro sul Bonus Caldo Estremo, sospendendo il contributo destinato ai rider esposti alle temperature più elevate. Dopo aver promesso aiuto contro l’emergenza climatica, l’azienda cambia rotta all’indomani dell’incontro con i sindacati, lasciando i corrieri in balia delle ondate di calore. Una scelta che solleva forti dubbi sulla reale attenzione alle condizioni di chi lavora sotto il sole cocente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Promesso un aiuto per affrontare l’emergenza climatica, ma l’azienda sospende tutto dopo l’incontro con i sindacati. Glovo ha deciso di sospendere il controverso “Bonus Caldo Estremo” annunciato nei giorni scorsi per i propri rider. Il contributo, pensato per incentivare le consegne durante le giornate di afa intensa, prevedeva un aumento minimo della retribuzione in base alla temperatura registrata nella città del lavoratore. Ma la misura, fin da subito criticata per l’esiguità dell’importo, è stata ritirata in seguito a un confronto sindacale richiesto da Felsa Cisl. Bonus sospeso dopo il confronto con i sindacati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Glovo fa marcia indietro sul “Bonus Caldo”: ritirato il contributo per i rider esposti a temperature estreme

In questa notizia si parla di: glovo - bonus - caldo - marcia

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

I rider di Glovo riceveranno più soldi (pochi) se lavorano con 40 gradi. "Ma così si incentiva il rischio" - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/attualita/rider-glovo-bonus-caldo/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox Vai su X

Marcia indietro di Glovo, stop al “bonus caldo” da 5 cent per lavorare a 35 gradi; Glovo fa marcia indietro, scompare il bonus-carità per i rider; Il criticato bonus di Glovo per i rider che aumenta se fanno consegne quando fa più caldo.

Marcia indietro di Glovo, stop al “bonus caldo” da 5 cent per lavorare a 35 gradi - L'azienda di food delivery aveva offerto compensi extra di pochi centesimi ai rider che lavoravano con temperature fino a 40°C ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Glovo fa marcia indietro, scompare il bonus-carità per i rider - carità per i rider che lavorano a 40 gradi, l’azienda è costretta a rimangiarsi l’assurda misura. Secondo informazione.it