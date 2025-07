Diogo Jota l' omaggio commovente dei tifosi fuori da Anfield

Un silenzio carico di emozione avvolge Anfield, dove i tifosi dei Reds si sono stretti in un commovente omaggio a Diogo Jota e suo fratello André. La loro perdita improvvisa ha scosso il cuore di tutti, unendo la comunità in un abbraccio di solidarietà e affetto. In un momento così difficile, i supporters hanno dimostrato che il vero spirito del calcio va oltre il campo, celebrando la memoria di due anime speciali.

Tantissimi tifosi dei Reds e non solo si sono radunati fuori da Anfield per rendere omaggio a Diogo Jota e a suo fratello André, tragicamente scomparsi in un terribile incidente la scorsa notte.

