Jurassic World | La Rinascita – Un’avventura selvaggia e nostalgica tra dinosauri e atmosfere anni ’70

Preparati a tornare indietro nel tempo e immergerti in un mondo selvaggio, tra dinosauri e atmosfere anni '70. "Jurassic World: La Rinascita" è un'avventura che mescola nostalgia e azione, con creature feroci e ambientazioni mozzafiato. Un viaggio emozionante tra orche assassine, squali voraci e foreste mortali, dove il passato e il presente si scontrano in un mix esplosivo. Scopri cosa succede quando i segreti dell’isola di Saint-Hubert vengono finalmente svelati…

Il franchise di J urassic Park vira verso l’avventura modello anni settanta e diventa uno spasso. Jurassic World: La Rinascita – il settimo titolo della serie – sembra una miscela di orche assassine, squali voraci, pennellate di foreste mortali alla Deodato e Lenzi. Una mini spedizione top secret organizzata dalla multinazionale farmaceutica ParkerGenix vuole raggiungere l’isola di Saint-Hubert nell’Oceano Atlantico per recuperare campioni di sangue di tre dinosauri (uno di terra, uno di acqua, uno di aria) geneticamente mescolati e resistenti. Il sangue serve per produrre una medicina che curerebbe importanti malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jurassic World: La Rinascita – Un’avventura selvaggia e nostalgica tra dinosauri e atmosfere anni ’70

