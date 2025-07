Pronostici Palmeiras-Chelsea | quattro quasi ammoniti plus a quota 5,58

Il match Palmeiras-Chelsea promette emozioni e colpi di scena, con il Chelsea favorito ma con alcune insidie da non sottovalutare. Quattro giocatori in quota quasi ammonizione fanno salire l’attenzione, mentre la quota di 558 aggiunge un tocco di suspense alle scommesse. In un torneo imprevedibile come questo, tutto può succedere: scopriamo insieme i pronostici più interessanti e le strategie vincenti. La partita è pronta a regalarci sorprese, restate sintonizzati!

Pronostici Palmeiras-Chelsea: in una partita che pare abbastanza indirizzata verso gli uomini di Maresca, ecco i quattro calciatori che potrebbero finire sul taccuino dell’arbitro La partita sembra essere abbastanza indirizzata anche se abbiamo capito in questo Mondiale per Club che di sicuro non c’è nulla. Certo, però pensare che il Chelsea non vinca contro il Palmeiras ci pare esagerato. Pronostici Palmeiras-Chelsea: i quattro quasi ammoniti (Lapresse) – Ilveggente.it Dei pronostici per quanto riguarda i tiratori in porta e il possibile marcatore di questo match ve ne abbiamo parlato in un altro articolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Palmeiras-Chelsea: quattro quasi ammoniti plus a quota 5,58

Estevao mostra i fan del Chelsea cosa arriverà come Palmeiras e Porto condividono i punti alla Coppa del Mondo di Club - L’attesa è finita: Estevao Willian, giovane talento di soli 18 anni, ha incantato i fan del Chelsea con una prestazione straordinaria a Stamford Bridge, lasciando il segno prima del suo debutto londinese.

«In finale del Mondiale per Club ci sarà una squadra che nessuno pensava. » Questa edizione del Mondiale per Club ha davvero stravolto ogni previsione. Dopo la fase a gironi, in molti si erano lanciati in pronostici che il campo ha poi smentito senza pietà . In Vai su Facebook

Pronostico Palmeiras-Chelsea: altra insidia brasiliana per i Blues - Chelsea è un quarto di finale del Mondiale per Club e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00: formazioni, pronostico. Da ilveggente.it

