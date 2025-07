Shaila Gatta frequenta un famoso calciatore? Le segnalazioni e il nome di lui

Shaila Gatta, ex velina e protagonista di numerosi gossip, torna sotto i riflettori per una possibile love story con un noto calciatore. Secondo le segnalazioni di Deianira Marzano, l’influencer campana sarebbe stata vista in compagnia di un ex giocatore della Fiorentina, ora squadra del Milan. Una relazione ancora da confermare, ma che sta già alimentando il fermento tra i fan. Scopriamo lui chi è e cosa è emerso sulla sua vita sentimentale.

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia e concorrente del Grande Fratello, torna a far parlare di sĂ© per ragioni sentimentali. Secondo diverse segnalazioni giunte a Deianira Marzano, l’influencer campana sarebbe stata avvistata insieme ad un ex giocatore della Fiorentina e da poco nuovo acquisto del Milan. Una relazione ancora tutta da confermare, ma che ha giĂ acceso la curiositĂ dei fan. Scopriamo lui chi è e cosa è emerso sulla possibile frequentazione. Chi è Riccardo Sottil, presunta nuova fiamma di Shaila Gatta. Classe 1999, originario di Torino, Riccardo Sottil è un esterno offensivo che ha militato nella Fiorentina fino alla stagione 2024-2025. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Shaila Gatta frequenta un famoso calciatore? Le segnalazioni e il nome di lui

In questa notizia si parla di: shaila - gatta - segnalazioni - frequenta

Mister Movie | Shaila Gatta Nella Bufera Social: Fan Zeudi Di Palma Attaccano per Amicizie Ex GF - Shaila Gatta finisce al centro della bufera social dopo una cena con ex concorrenti del Grande Fratello.

"Sta frequentando lui". Shaila Gatta, esplode il gossip dopo l'uscita a quattro con Antonella Fiordelisi: è uscito il nome Vai su Facebook

Lorenzo Spolverato: “Con Shaila ci siamo visti ma voleva restasse un segreto, l’ho bloccata perché pensa solo ai fan”; GF, Lorenzo rivela il vero motivo che lo ha fatto allontare da Shaila: “Mi piace flirtare”; “Mi fai impazzire”, Shaila Gatta senza nulla col tanga sul pavimento. Delirio su Instagram FOTO.

“Shaila sta frequentando un famoso calciatore”: arriva la segnalazione - Svolta amorosa per Shaila Gatta che dopo il Grande Fratello e Lorenzo Spolverato starebbe frequentando un famoso calciatore. msn.com scrive

Grande Fratello, Shaila Gatta sta frequentando un famoso calciatore? Ecco di chi si tratterebbe - Stando alle ultime segnalazioni sembrerebbe che la ballerina stia frequentando un famoso ... Come scrive isaechia.it