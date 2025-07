Caso Ramy amico e carabiniere che li inseguì a rischio processo per omicidio stradale

Una vicenda che ha scosso Milano e sollevato numerosi interrogativi: il tragico incidente in cui ha perso la vita Ramy Elgaml, avvenuto durante un inseguimento tra un giovane e i carabinieri. La chiusura delle indagini apre uno scenario delicato, con possibili implicazioni penali per il carabiniere e il suo amico al volante. Ma cosa si nasconde dietro questa tragica corsa? Scopriamolo insieme.

Si chiudono le indagini intorno alIa morte di Ramy Elgaml, il 19enne che la notte tra il 23 e il 24 novembre morì durante un inseguimento da parte dei carabinieri a Milano. La Procura di Milano contesta i reati di omicidio stradale, sia per Fares Bouzidi, il 22enne alla guida dello scooter in sella al quale Ramy viaggiava come passeggero, sia per il carabiniere alla guida della gazzella. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Ramy, amico e carabiniere che li inseguì a rischio processo per omicidio stradale

Caso Ramy, 'omicidio stradale per l'amico e il carabiniere' - La tragica vicenda di Ramy Elgaml, il 19enne ucciso in un inseguimento estenuante e controverso, scuote l'opinione pubblica.

Caso Ramy: la Procura chiede omicidio stradale per l'amico e il carabiniere - A Fares Bouzidi, contestata l'aggravante della guida senza patente e sotto l'effetto di stupefacenti. Riporta rainews.it

