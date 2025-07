Il Palio di Siena 3 Luglio 2025 diretta tv esclusiva La7 dalle 17 | 10 con Pierluigi Pardo

Il Palio di Siena torna protagonista: dopo il rinvio a causa del maltempo, l’edizione 2025 si svolge finalmente oggi, giovedì 3 luglio. La diretta esclusiva di La7, con Pierluigi Pardo, vi accompagnerà dalle 17:10, regalando emozioni e tradizione a tutti gli appassionati. Un evento atteso che unisce storia, passione e arte in uno degli appuntamenti più affascinanti d’Italia. Non perdetevi questa straordinaria giornata di festa e competizione!

A seguito del rinvio del Palio di luglio ( diretta tv esclusiva La7 dalle 17:10 con Pierluigi Pardo) a causa del maltempo, il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio ha proceduto a firmare apposita ordinanza per lo svolgimento della Carriera nella giornata di oggi, giovedì 3 luglio, sentito il parere dei competenti servizi comunali, dei Deputati della festa e dei Capitani delle Contrad. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Il Palio di Siena, 3 Luglio 2025, diretta tv esclusiva La7 dalle 17:10 con Pierluigi Pardo

Palio di Siena, 2 luglio 2025: Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera le contrade estratte - Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si preannuncia avvincente, con Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera pronte a sfidarsi sul tufo.

