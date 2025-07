Caldo a Belgrado gli abitanti cercano refrigerio nel Danubio

riva del Danubio, cercando sollievo dalla calura opprimente. Le acque fresche del fiume offrono un'oasi di refrigerio e relax per i cittadini desiderosi di sfuggire alle alte temperature che da giorni infuocano la regione. In un clima così caldo, il Danubio diventa il rifugio ideale per ritrovare calma e freschezza, ricordandoci quanto sia importante prendersi cura del nostro benessere durante queste ondate di caldo estremo.

I Balcani occidentali hanno vissuto un'ondata di caldo negli ultimi giorni che ha investito gran parte dell'Europa  con temperature che giovedì sono salite fino a 39 gradi. La società meteorologica serba ha emesso un avviso per condizioni meteorologiche estreme e temperature elevate, avvertendo le persone di rimanere a casa e di impegnarsi in attività a basso consumo energetico quando possibile. A Belgrado molte persone si sono recate sulla spiaggia locale sul fiume Danubio per trovare sollievo. Negli ultimi giorni intere aree d'Europa sono state avvolte da una calura eccezionale, causando la chiusura di scuole, servizi pubblici e attrazioni turistiche popolari, con avvertenze sanitarie che invitano le persone a evitare di trascorrere del tempo all'aperto.

