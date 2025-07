Mille lanci per terrorizzare Kiev | come funziona la strategia russa dei droni kamikaze

La strategia russa dei droni kamikaze si basa sull’uso massiccio di velivoli senza pilota, potenziati e resi più letali grazie alle avanzate capacità dei modelli iraniani Shahed-136. Questi droni rappresentano il cuore della campagna di terrore messa in atto per indebolire il morale di Kiev, seminando paura e distruzione. Ma come funziona esattamente questa sofisticata tattica? Scopriamolo insieme.

Mosca ha elevato le capacità dei droni di fabbricazione iraniana Shahed-136 rendendoli ancora più letali. Ora sono il perno della sua strategia del terrore per fiaccare il morale di Kiev.

Il piano «fantasma» e la strategia di Putin: dare la colpa a Kiev senza inimicarsi Trump - Il piano fantasma di Putin si rivela una mossa astuta: dare la colpa a Kiev senza inimicarsi Trump. Mentre i media governativi esultano per il flop dei negoziati in Turchia, emerge un trend inquietante: la manipolazione dell'informazione per giustificare fallimenti politici.

UCRAINA | E' di 3 morti e 35 feriti il bilancio di un attacco di droni ucraini oggi su una fabbrica a Izhevsk, in territorio russo ad oltre 1.000 chilometri dal confine. Fonti di Kiev hanno detto che è stata colpita una fabbrica di droni. #ANSA Vai su Facebook

