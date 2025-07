Spese per 48 euro se ne prelevi 1.000 Gelata finlandese contro il contante

In un mondo dove il contante si fa sempre più costoso, un nonno astuto sceglie di regalare ai nipotini gelati finlandesi, evitando le spese di prelievo. Con Op Bank che applica un costo del 5%, la sfida tra tradizione e innovazione diventa ancora più interessante. Scopri come queste scelte influenzano il nostro modo di gestire le risorse e cosa ci riserva il futuro del denaro. Continua a leggere...

Un nonno sceglie tagli grossi per regalarli ai nipotini. Op Bank impone un costo del 5% per scoraggiare l’uso delle banconote. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Spese per 48 euro se ne prelevi 1.000. Gelata finlandese contro il contante

In questa notizia si parla di: spese - euro - prelevi - gelata

I conti in rosso del Vaticano: spese a 1,2 miliardi di euro - nuovo pontefice, Leone XIV, complesso e delicato. La Chiesa si trova di fronte a una sfida cruciale: rimettere in sesto le finanze vaticane senza compromettere la sua missione.

SPESE PER 48 EURO SE NE PRELEVI 1.000 GELATA FINLANDESE CONTRO IL CONTANTE (La Verità, Nino Sunseri, 3 luglio 2025) In Finlandia, la guerra al contante assume toni paradossali: Henrik Jansson, un nonno desideroso di regalare 1.000 euro i Vai su X

Bancomat, doccia gelata per i correntisti | I soldi prelevati vanno restituiti: da oggi pagherai solo con la carta.

Gelati, quasi 4 euro per un cono (medio): prezzi più che raddoppiati dal 2002 - Nell’ultimo anno aumenti soprattutto per i prodotti confezionati (+24%) e in vaschetta (+23%) ... Si legge su msn.com

Spese e prelievi personali con il bancomat sottratto alla paziente disabile - la Nazione - Le cifre prelevate e le spese, per un ammontare intorno ai mille euro nel giro di appena due settimane, ... lanazione.it scrive