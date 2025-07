Weah Marsiglia il club francese fa sul serio! Contatti intensificati con il giocatore della Juve | svelata la richiesta economica dei bianconeri

Il futuro di Timothy Weah alla Juventus è sempre più in bilico, con il Marsiglia che intensifica i contatti e spinge per assicurarsi l’esterno statunitense. Dopo il fallimento della trattativa con il Nottingham Forest, i francesi hanno deciso di fare sul serio, avanzando una richiesta economica ben precisa ai bianconeri. La situazione si fa calda: il trasferimento di Weah potrebbe essere imminente, aprendo nuovi scenari per il calciomercato estivo.

Weah Marsiglia, il club francese fa sul serio: tutti i dettagli sulla trattativa in corso per l’esterno bianconero. Il futuro di Timothy Weah alla Juventus sembra sempre più incerto, con il giocatore statunitense che potrebbe lasciare il club bianconero. Nonostante il naufragio della trattativa con il Nottingham Forest, che avrebbe dovuto portare Weah e Samuel Mbangula in Premier League, il Marsiglia ha mostrato interesse concreto per il talento americano. Come riportato da L’Equipe, il club francese ha avviato i contatti con l’entourage di Weah per un possibile trasferimento in Ligue 1. Weah, classe 2000, ha già avuto esperienze in Francia con il Lille, dove ha giocato dal 2019 al 2023. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com