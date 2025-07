Armi Usa ferme in Polonia In corso telefonata Trump-Putin A Kursk ucciso il vice capo della marina russa

Le tensioni tra Russia e Occidente si intensificano, con armi statunitensi ferme in Polonia e attacchi russi che colpiscono Ucraina. In questo scenario di crisi, si attende una telefonata tra Trump e Zelensky, mentre le operazioni militari continuano a scuotere la regione. La situazione rimane delicata e il mondo osserva con apprensione, consapevole che ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri di potere. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa escalation?

Dopo l'annuncio del blocco, le armi dirette a Kiev, tra cui Patriot e missili di precisione, sono ferme in Polonia. Si lavora a una telefonata tra Trump e Zelensky. Intanto, attacchi russi colpiscono Poltava e Odessa; ucciso un generale russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Armi Usa ferme in Polonia. In corso telefonata Trump-Putin. A Kursk ucciso il vice capo della marina russa

