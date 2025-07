Bergamo un nuovo modello sanitario con Prospettiva Salute

Bergamo si apre a un nuovo modello sanitario, dove la prospettiva di salute diventa il cuore di un’evoluzione imprescindibile. In un’epoca in cui i paradigmi stanno cambiando, l’incontro di giovedì 3 luglio segna una tappa fondamentale. Con leader e innovatori pronti a tracciare un percorso condiviso, si gettano solide basi per un sistema più efficiente e umano, capace di rispondere alle sfide future.

In un’epoca in cui il concetto di salute si sta evolvendo, parlare di “prospettiva” non è solo un gioco di parole: è una necessità. Nella mattina di giovedì 3 luglio Massimo Giupponi, direttore generale dell’ATS e Giulio Siccardi dell’Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), Areu Lombardia e Fondazione Charta, e tutti i collaboratori di Anci Lombardia salute e le Federsanità del Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Veneto sono stati molto chiari nella spiegazione del progetto Prospettiva Salute. Si tratta di due giornate, il 13 e il 14 ottobre 2025, organizzate al Centro Congressi Fiera di Bergamo, al fine di confrontarsi sui temi più rilevanti e attuali della sanità regionale e nazionale, con punto cruciale quello di trovare delle iniziative sperimentali, delle nuove idee che però devono poi concretizzarsi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, un nuovo modello sanitario con Prospettiva Salute

