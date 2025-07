Il Brescia Calcio fuori dal calcio professionistico | niente Serie C per la stagione 2025-2026

Il Brescia Calcio, una delle squadre più storiche d’Italia fondata nel 1911, si trova ora a un passo dall’irrilevanza nel calcio professionistico. La Figc ha ufficialmente revocato la licenza e l’iscrizione per la Serie C 2025-2026, evidenziando gravi inadempienze amministrative. Questa decisione sconvolge il panorama calcistico lombardo e solleva interrogativi sul futuro del club. La Federazione ha dichiarato di agire per salvaguardare la legalità e la trasparenza nel calcio italiano...

Il Brescia Calcio, storico club fondato nel 1911, non parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La notizia è stata ufficializzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha comunicato la revoca della licenza nazionale alla società lombarda per la stagione 2025-2026, a causa di gravi inadempienze amministrative. Nel comunicato, la Figc ha dichiarato di aver preso atto della mancata concessione della licenza e conseguentemente della non ammissione al campionato professionistico, ponendo fine a una lunga storia nel calcio italiano.

AGGIORNAMENTO. Brescia Calcio, è ufficiale: Cellino non ha rispettato le scadenze degli ultimi stipendi, contributi e ritenute varie dei calciatori e ha definitivamente staccato la spina. La sindaca Castelletti in azione per garantire almeno la Serie C.

