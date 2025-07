Calciomercato Inter De Winter torna di moda? Occhio alla trattativa a doppio filo col Genoa

Il calciomercato dell'Inter si infiamma ancora una volta con il ritorno di De Winter, ma l’attenzione si sposta su una trattativa a doppio filo col Genoa. La possibile cessione di Valentin Carboni in prestito apre nuove prospettive per i nerazzurri e per il futuro dell’attaccante argentino. In un contesto di strategie fitte di intrecci, tutto lascia pensare che questa operazione possa diventare un tassello chiave per entrambe le squadre.

che riguarda quel nerazzurro. La pista che potrebbe portare Valentin Carboni in prestito al Genoa si fa sempre più concreta. Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, l'attaccante argentino classe 2005, tornato recentemente in campo con la maglia dell' Inter nel Mondiale per Club, è uno dei nomi caldi per rinforzare il reparto offensivo dei rossoblù in vista della prossima stagione. Carboni ha segnato un gol importante nella rassegna internazionale, ritrovando il campo dopo oltre otto mesi di stop causati da un grave infortunio al legamento crociato.

