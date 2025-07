Da Cannes a Parigi fino al Met Gala Rihanna trasforma la maternità in una sfilata di stile e audacia con look premaman indimenticabili

Da Cannes a Parigi, fino al Met Gala 2025, Rihanna trasforma la maternità in una passerella di stile e audacia. La popstar, con il suo modo unico di celebrare la femminilità, riscrive le regole della moda premaman, rendendo ogni look un vero e proprio inno alla libertà e alla forza delle donne. Ecco come Rihanna continua a ispirare, dimostrando che il glamour non ha limiti né confini, neppure durante la gravidanza.

Rihanna non smette mai di sorprendere, e neppure di dettare legge in fatto di stile. Dopo due gravidanze e con un terzo figlio in arrivo — annunciato con un'apparizione scenografica al Met Gala 2025 — la popstar ha riscritto le regole della moda premaman. I look premaman di Rihanna sono audaci, glamour e profondamente consapevoli: Rihanna non nasconde la pancia, la celebra. Ogni outfit diventa un'affermazione di libertà, forza e femminilità. « Quando ho scoperto di essere incinta, ho pensato subito: "Non metterò piede in un reparto premaman"» ha dichiarato a Vogue nel 2022. «Mi piace troppo vestirmi bene.

