Diogo Jota gregario del gol | il ritratto dell’attaccante amato da Klopp che tutti volevano in squadra

Diogo Jota, il gregario del gol amato da Klopp, incarnava l’essenza dell’attaccante completo: talento, determinazione e intelligenza tattica. Nonostante la giovane età, aveva già dimostrato di essere un elemento imprescindibile per le sue squadre, conquistando il cuore dei tifosi e degli allenatori. La sua scomparsa precoce ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio, ma il suo spirito e la sua passione continueranno a vivere nei ricordi di chi lo ha amato e stimato.

Diogo Jota, scomparso all’età di 28 anni in un incidente stradale insieme al fratello Andrea, non era un fuoriclasse, ma un ottimo giocatore e il calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero nelle loro squadre. Attaccante, fiuto del gol ( 14 in 49 presenze con la Nazionale, 109 in Inghilterra in 313 con le maglie di Wolverhampton e Liverpool ), senso del gioco – dinamismo e intelligenza tattica – Diogo José Teixera da Silva aveva scelto il cognome Jota per distinguersi dai vari Silva del football portoghese. Aveva qualità importanti: voto 8, forse anche 8,5 in tutti i fondamentali cardine. Rispetto alla media, possedeva però un’altra dote: sapeva convivere con personalità ingombranti, vedi Cristiano Ronaldo che lo ha salutato commosso sui social (“la sua morte non ha senso, poco fa eravamo insieme in Nazionale e da poco tempo ti eri sposato”) e vedi i compagni di attacco del Liverpool, Salah in testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diogo Jota, gregario del gol: il ritratto dell’attaccante amato da Klopp che tutti volevano in squadra

