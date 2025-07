Ucraina a Kiev commozione ai funerali di un pilota di caccia

A Kiev, l’aria si è riempita di emozione e rispetto durante i funerali del giovane pilota Maksym Ustymenko, vittima di un massiccio bombardamento russo. Alla cerimonia, tra lacrime e orgoglio, amici, parenti e commilitoni hanno reso omaggio al 32enne, insignito postumo del titolo di ‘Eroe dell’Ucraina’. Un momento che testimonia il coraggio e il sacrificio di chi lotta per la libertà del proprio paese, lasciando un segno indelebile nel cuore della nazione.

A Kiev decine di persone hanno partecipato ai funerali di un pilota dell’aeronautica dell’esercito ucraino, morto il 29 giugno durante un massiccio bombardamento russo sul paese. Le esequie del 32enne Maksym Ustymenko sono state celebrate nella chiesa di San Michele della capitale, alla presenza di parenti, amici e commilitoni della vittima, che è stato insignito dell’onorificenza postuma di ‘Eroe dell’Ucraina’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, a Kiev commozione ai funerali di un pilota di caccia

