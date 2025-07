Giuli il nemico dello Strega | l’inquisizione politica apre il caso

In un clima di tensione e polemiche, il Premio Strega torna al centro di un caso che scuote il mondo culturale italiano. La mancata presenza di Alessandro Giuli alla finale ha acceso il dibattito, trascinando politica e attacchi mossi con veemenza. Tra accuse e sospetti, si apre una vera e propria inquisizione moderna, dove il confine tra critica e censura si fa sempre più sottile. La vicenda promette di riservare ancora molte sorprese.

Ministero della Cultura da un lato e Fondazione Bellonci dall'altro. Al centro, il Premio Strega, alla cui finale non si reca Alessandro Giuli. Un fatto divenuto caso, in cui la politica è entrata a gamba tesa, con falce e forconi in cerca dell'eretico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giuli, il “nemico” dello Strega: l’inquisizione politica apre il caso

