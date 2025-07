Turchia incendio a Cesme | muore un 81enne

Una tragedia scuote la Turchia occidentale: un incendio devastante a Cesme ha causato la morte di un uomo di 81 anni, vittima innocente nell'emergenza. Mentre i vigili del fuoco lottano contro le fiamme, il dramma si allarga, con migliaia di persone costrette a fuggire e altri cittadini evacuati. La narrazione di questa catastrofe ci invita a riflettere sull'importanza della prevenzione e dell’azione immediata di fronte alle emergenze ambientali.

I vigili del fuoco turchi hanno scoperto il corpo senza vita di un anziano dopo aver domato un incendio nei pressi di un villaggio nella Turchia occidentale. L’uomo di 81 anni è morto per aver inalato il fumo in un villaggio vicino alla città di Odemis. La sua morte è la prima vittima di una serie di incendi boschivi in tutto il Paese che hanno costretto migliaia di persone a fuggire. Altri 37 abitanti del villaggio sono stati evacuati dalle forze di sicurezza e dalle squadre di emergenza. Nel frattempo, centinaia di vigili del fuoco, supportati da aerei ed elicotteri, sono stati dispiegati per spegnere l’incendio che da ieri brucia la città costiera di Cesme, nella costa egea, una località turistica a circa 192 chilometri a ovest di Odemis. 🔗 Leggi su Lapresse.it