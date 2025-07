Palio di Siena 2 luglio 2025 diretta LIVE | la cronaca in tempo reale da Piazza del Campo

Oggi, giovedì 3 luglio 2025, Piazza del Campo si trasforma nel cuore pulsante di emozioni e tradizione per il Palio di Siena, in onore della Madonna di Provenzano. Con la nostra diretta live, vivrete ogni attimo, dalla partenza alle emozionanti volate finali, respirando l’intensità di questa storica corsa che unisce passato e presente. Rimanete con noi per seguire la cronaca in tempo reale e non perdere neanche un attimo di questa straordinaria manifestazione.

Palio di Siena 3 luglio 2025, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale da Piazza del Campo. PALIO DI SIENA 3 LUGLIO 2025 DIRETTA LIVE – Oggi, giovedì 3 luglio 2025, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Riccardo Manganelli. Noi di TPI lo seguiremo LIVE. Di seguito la cronaca in tempo reale: LA DIRETTA E’ il giorno del Palio di Siena. Oggi si correrà la Carriera del 3 luglio 2025, quella dedicata alla Madonna del Provenzano inizialmente prevista per ieri, 2 luglio, ma poi rinviata causa maltempo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale da Piazza del Campo

In questa notizia si parla di: palio - siena - luglio - diretta

Tutti gli occhi su Siena, Palio sorvegliato speciale. Superpiano di sicurezza - Tutti gli occhi sono puntati su Siena, dove l’atmosfera del Palio si fa ancora più intensa e coinvolgente.

Palio di Siena: Su La7 giovedì 3 luglio alle 17:15 la diretta della corsa Vai su X

- Alle 12 in diretta su Siena News la conferenza stampa del sindaco di Siena Nicoletta Fabio sul Palio del 2 luglio Vai su Facebook

Palio, la diretta: non si corre a causa della pioggia, rinvio a giovedì 3 luglio; Palio di Siena del 3 luglio in diretta TV: orario, dove vederlo e le contrade; Palio di Siena 2025, la diretta: oggi si corre dopo il rinvio per maltempo, la carriera alle 19.30.

Palio, la diretta: sfida al meteo. Attesa nelle contrade con ancora l’incognita pioggia - Dopo il rinvio di mercoledì 2 luglio a causa della perturbazione che ha portato precipitazioni anche in piazza del Campo, la città ci riprova. msn.com scrive

Palio di Siena del 2 luglio in diretta TV: orario, dove vederlo e le contrade - L’appuntamento è alle ore 17:10 su La7 con Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Come scrive fanpage.it