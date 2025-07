Disagi aerei in Europa | le conseguenze dello sciopero dei controllori di volo in Francia

Disagi aerei in tutta Europa: lo sciopero dei controllori di volo in Francia, iniziato giovedì 3 luglio, sta creando un caos senza precedenti nel traffico aereo, con cancellazioni di voli e passeggeri in balia dell’incertezza. Ryanair ha già annullato 170 voli, coinvolgendo oltre 30mila persone, tra cui molti italiani. Anche EasyJet si prepara ad adattarsi a questa situazione critica, lasciando i viaggiatori sulle spine. La stagione estiva inizia all’insegna delle sfide.

Il primo vero weekend delle vacanze estive si apre tra forti disagi per migliaia di viaggiatori in tutta Europa. Uno sciopero dei controllori di volo francesi, iniziato giovedì 3 luglio e destinato a proseguire anche il giorno successivo, sta causando gravi ripercussioni sul traffico aereo. Le cancellazioni si moltiplicano: Ryanair ha già annullato 170 voli, coinvolgendo oltre 30mila passeggeri, tra cui moltissimi italiani. Anche EasyJet ha comunicato la soppressione di 274 collegamenti. Le origini della protesta. Lo sciopero è stato proclamato da diverse sigle sindacali che rappresentano i controllori del traffico aereo in Francia, e nasce da una protesta contro le attuali condizioni lavorative. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

