Tragedia in montagna | alpinista precipita per 300 metri e muore sotto la cima Argentera

Una tragedia drammatica scuote le maestose vette del Cuneese: un alpinista di 55 anni di Mondovì perde la vita precipitando per 300 metri sotto la cima Argentera. Un episodio che sottolinea i rischi delle escursioni in alta quota e invita a riflettere sulla sicurezza in montagna. Restate aggiornati su questa notizia e altre, iscrivendovi a DayItalianews, per essere sempre informati con chiarezza e tempestività.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Escursione fatale nel Cuneese: perde la vita un 55enne di Mondovì. Un grave incidente in alta quota si è verificato giovedì 3 luglio nel territorio di Valdieri, in provincia di Cuneo, dove un alpinista di 55 anni è morto dopo essere precipitato per circa 300 metri durante la discesa dalla cima Argentera. La vittima, residente a Mondovì, stava effettuando un’escursione insieme alla figlia di 28 anni e a un amico. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è scivolato sotto gli occhi dei due compagni, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Intervento tempestivo ma inutile: il corpo rinvenuto a grande distanza dalla vetta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia in montagna: alpinista precipita per 300 metri e muore sotto la cima Argentera

In questa notizia si parla di: tragedia - montagna - alpinista - precipita

Aliante precipita e si schianta sulla montagna, morti i due uomini a bordo. Tragedia in Trentino - Una tragedia sconvolge il Trentino: un aliante precipita e si schianta sulle montagne, portando via la vita di due uomini.

? Precipita in montagna, muore a 29 anni ? Il giovane alpinista Simone Navarini ha perso la vita tragicamente #dolomiti #montagna #trento #ltragedia #morte #caduta #simonenavarini Vai su Facebook

Tragedia in valle Gesso: alpinista precipita e muore durante la discesa dall’Argentera Vai su X

Valdieri, alpinista precipita e muore nella zona della Cima Argentera; Incidente in montagna, alpinista scivola sulla pala ghiacciata e precipita davanti agli occhi degli amici. Trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale; Tragedia in montagna: escursionista precipita dal Pizzo Camino e muore.

Tragedia sull'Argentera: alpinista di Mondovì precipita e perde la vita in fase di discesa - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nella tarda mattinata di giovedì 3 luglio nella ... Lo riporta cuneocronaca.it

Tragedia in montagna: alpinista precipita dalla Cima Argentera - I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di ... Da radiogold.it