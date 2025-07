Attacco con coltello in un mall in Finlandia vari feriti

Un episodio di violenza scuote Tampere, Finlandia: un aggressore armato di coltello ha ferito diversi presenti in un centro commerciale. La rapida intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’attentatore, mentre i soccorsi sono già al lavoro per aiutare le vittime. In un momento di grande tensione, la comunità si stringe intorno alle persone colpite, sperando in una pronta ripresa e in un rafforzamento della sicurezza.

Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale della città di Tampere, in Finlandia. L'accoltellatore è stato quindi bloccato dalla polizia e arrestato e ai feriti sono stati forniti i primi soccorsi, dice la stampa locale, fra cui il sito Helsingin Sanomat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco con coltello in un mall in Finlandia, vari feriti

