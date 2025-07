La Fattoria torna su Mediaset? Simona Ventura e la sfida della puntata zero

Simona Ventura si prepara a tornare protagonista su Mediaset con una nuova sfida televisiva, lasciando alle spalle le luci di Citofonare Rai2. Dietro le quinte, si intrecciano prove segrete e nomi ambiziosi pronti a conquistare la conduzione. La sua determinazione è chiara: puntare in alto e rinnovare il suo ruolo di regina della prima serata. L’attesa cresce: la prossima puntata promette sorprese e grandi emozioni.

Dietro le quinte di Mediaset: la prova segreta di Simona Ventura per un nuovo reality show. Scopri tutti i dettagli e i nomi in lizza per la conduzione. Hanno spento le luci su Citofonare Rai2 e Simona Ventura non sembra per nulla turbata. Anzi, guarda avanti. E il suo sguardo è fisso su Mediaset. Ormai è chiaro: c'è la voglia di restare, di giocarsi un'altra partita in prima serata. La conferma è arrivata: non si tratta più solo di sussurri nei corridoi televisivi. Dopo i primi indizi, è uscita la notizia che Simona ha già registrato la puntata zero di un nuovo format per Mediaset. Ma non fatevi ingannare dal nome: questa non è ancora la nuova edizione de La Fattoria.