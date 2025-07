Sigilli rotti odori strani e pulizia inefficiente | non fidatevi dei prodotti da bagno degli hotel | il parere di Dawn Morwood e i consigli per evitare problemi

Sigilli rotti, odori sgradevoli e pulizia inefficiente: non sempre i prodotti da bagno degli hotel sono affidabili. Dawn Morwood, co-direttrice di Cheap Deals Away, ci mette in guardia dai rischi nascosti dietro alle offerte gratuite. Fidarsi senza verificare potrebbe compromettere il vostro comfort e la vostra salute. Ecco perché è meglio seguire i suoi consigli e adottare alcune semplici precauzioni per viaggiare in tutta sicurezza e tranquillità .

Fidarsi è bene, non farlo forse è meglio. È questo il parere di Dawn Morwood, co-direttrice di Cheap Deals Away (sito per organizzare viaggi e vacanze online). Al The Mirror, l’esperta ha affrontato il tema dei prodotti da bagno gratuiti presenti in hotel e strutture alberghiere: “I viaggiatori spesso danno per scontato che i prodotti da bagno degli hotel siano sicuri e freschi, ma la realtà può essere molto diversa. Ho sentito viaggiatori che hanno trovato flaconi con sigilli rotti o prodotti con un odore completamente diverso da quello suggerito dall’etichetta. Alcuni hotel riducono i costi riempiendo flaconi di marca con prodotti generici o, peggio ancora, flaconi che non sono stati puliti correttamente tra un utilizzo e l’altro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sigilli rotti, odori strani e pulizia inefficiente: non fidatevi dei prodotti da bagno degli hotel”: il parere di Dawn Morwood e i consigli per evitare problemi

In questa notizia si parla di: prodotti - bagno - hotel - sigilli

