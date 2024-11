Oasport.it - Italia-Argentina oggi, Test Match rugby 2024: orario, tv, programma, streaming

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

, sabato 9 novembre, l’delinizierà il proprio cammino nelle Autumn Nations Series: gli azzurri, guidati dal CT Gonzalo Quesada, affronteranno alle ore 18.40 l’nelinad Udine.Nonostante gli azzurri siano più in basso nel ranking rispetto ai sudamericani, il fattore campo favorevole all’andrà a mitigare parzialmente il divario in classifica tra le due compagini: gli azzurri andranno a guadagnare terreno in graduatoria in caso di vittoria o di pareggio, cedendone soltanto in caso di sconfitta.Per il primo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Seriesdila diretta tv delsarà disponibile su TV8 HD e Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta liveuale sarà assicurata da OA Sport.